القناة “12 الإسرائيلية”: المستوى السياسي أمر الجهات المعنية بالبقاء مستعدة لاحتمال إتمام الصفقة في يوم أو اثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 02:14

القناة “12 الإسرائيلية”: المستوى السياسي أمر الجهات المعنية بالبقاء مستعدة لاحتمال إتمام الصفقة في يوم أو اثنين

منذ 1 ساعة 15 January، 2025
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