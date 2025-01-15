الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على مخيم جنين تدخل سافر من أجل خلط الأوراق وإفشال جهودنا لحفظ الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 00:42

الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على مخيم جنين تدخل سافر من أجل خلط الأوراق وإفشال جهودنا لحفظ الأمن

منذ 58 mins 14 January، 2025
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