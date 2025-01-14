وسائل إعلام إسرائيلية: استعداداً للصفقة بدأت المؤسسة الأمنية الاستعداد اللوجستي لتفكيك مواقع تمهيداً للانسحاب من محور نتساريم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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January 14 2025 - 15:26

وسائل إعلام إسرائيلية: استعداداً للصفقة بدأت المؤسسة الأمنية الاستعداد اللوجستي لتفكيك مواقع تمهيداً للانسحاب من محور نتساريم

منذ 51 mins 14 January، 2025
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