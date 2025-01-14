باسيل: ما يهمنا ألا يشكل نواف سلام تحديا لأحد

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل إلى أن “تسمية السفير نواف سلام لتولي رئاسة الحكومة أتت نتيجة الصفة الاصلاحية التي يتمتع بها وحصول توافق حوله”، لافتا الى “حصول تواصل مسبق معه وهناك معرفة شخصية بيننا وبينه وكنا قد سميناه لترؤس حكومات سابقة”، واضاف “نحن ما يهمنا ان يكون هناك اطمئنان بأن قدومه لن يشكل تحدياً لأحد بل يسعى لبناء دولة والقيام بالاصلاحات”.

وقال باسيل في حديث له الاثنين إن “خيارنا الاول كان نواف سلام ولكن هذا لا يعني اننا لم نكن موافقين على اسماء عدة امثال فؤاد مخزومي”، واوضح أن “هناك ديناميكية لبنانية انتجت رئيس حكومة صنع في لبنان وشخصيته تؤهل أن يكون هناك تعاط جيد معه في الخارج”.

واكد باسيل “التجربة تقول انه من الافضل ان تتضمن الحكومة اشخاصاً اخصائيين واكفاء ولكن لديهم تمثيل لتحصل الحكومة على الثقة”، لافتا الى أن “موضوع تهميش الطائفة الشيعية يجب ألا يكون مطروحا ولا نية لذلك إذ لا وجود لغالب ولا مغلوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام