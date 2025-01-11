مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “إسرائيل” تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة ولم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 08:50

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “إسرائيل” تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة ولم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة

منذ 50 mins 11 January، 2025
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