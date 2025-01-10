عدوان أميركي – بريطاني يستهدف منطقة السبعين على مقربة من ميدان السبعين تزامناً مع توافد جماهيري كبير نصرة لغزة جنوبي العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 14:26

عدوان أميركي – بريطاني يستهدف منطقة السبعين على مقربة من ميدان السبعين تزامناً مع توافد جماهيري كبير نصرة لغزة جنوبي العاصمة صنعاء

منذ 7 mins 10 January، 2025
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