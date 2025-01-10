المفتي قبلان: الشراكة السيادية ضرورة ماسّة للدفاع الوطني بوجه “إسرائيل”

بارك “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان للبنان واللبنانيين ولفخامة الرئيس جوزاف عون برئاسة الجمهورية.

وقال المفتي قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “اللحظة وطنية بامتياز وبخاصة في ما يتعلق بالتضامن الميثاقية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وحفظ البلد وتأكيد الشراكة التاريخية والدفع نحو عمل وطني شامل”.

وأكد المفتي قبلان ان “البلد في طور الخلاص من الفراغ الدستوري والسياسي، والمرحلة مهمة لحماية لبنان من أي التزامات خارجية تتعارض مع المصلحة الوطنية وحماية البلد من الفتن والصراعات الداخلية، والهواجس مبررة، وتاريخ هذا البلد غارق بالضغوطات والمشاريع الخارجية”.

وأشار المفتي قبلان الى أن “المطلوب شراكة سياسية تفي بحقيقة الصيغة الميثاقية للبنان، بما في ذلك شخصية رئيس الحكومة والبيان الوزاري والعمل الحكومي”، وتابع “أي خطأ بتقديرات التوازن الداخلي يضرب قدرة لبنان على النهوض، وكذلك إعمار لبنان وحضور الدولة بين شعبها وناسها بخاصة في الجنوب والضاحية والبقاع هو أكبر ضرورة وطنية”، ولفت إلى “أن الهروب من المسؤولية الوطنية خيار مدمّر والشراكة السيادية التاريخية ضرورة ماسّة للدفاع الوطني في وجه إسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام