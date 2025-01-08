اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى إلى 3 في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2025 - 19:00

اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى إلى 3 في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة

منذ 27 mins 8 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة