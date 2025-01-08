كتلة التنمية والتحرير: الرئيس نبيه بري اكد ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون بدورات متتالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 15:56

كتلة التنمية والتحرير: الرئيس نبيه بري اكد ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون بدورات متتالية

منذ 2 ساعة 8 January، 2025
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