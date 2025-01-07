“الدستوري” أبطل قانونا لتعيين قضاة وتمديد سن التقاعد لآخرين

أصدر المجلس الدستوري اللبناني الثلاثاء قرارا بإبطال القانون 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة.

وسبق ان تقدم عدد من النواب بطعنين منفصلين امام المجلس الدستوري لعدم دستورية القانون المذكور، وبُعيد تقديم المراجعتين، علّقت الهيئة العامة للمجلس الدستوري القانون، ومن ثم صدر القرار الجديد بإبطاله.

يذكر انه بحسب قانون المجلس الدستوري، يقدم الطعن بالقانون من قب 10 نواب خلال مهلة 15 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحق للمجلس تعليق القانون كما يحق له بعد الدراسة والبحث إبطاله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام