صافرات الإنذار تدوي في محور “نتساريم” بقطاع غزة، حيث تتمركز قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 20:22

صافرات الإنذار تدوي في محور “نتساريم” بقطاع غزة، حيث تتمركز قوات الاحتلال

منذ 1 ساعة 6 January، 2025
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