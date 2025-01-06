فضل الله: التفاهمات الداخلية هي المعبر الضروري لانتخاب الرئيس

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “المعبر الحقيقي لسيادة الدولة هو دفاعها عن أرضها وشعبها وهذا يبدأ من موقف وطني عملي للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”، وتابع “نحن في مواجهة الخروق الإسرائيلية لوقف النار ومن موقع حضورنا في الدولة نتابع يومياً مع الجهات المعنية هذا الأمر، لأن الدولة هي المسؤولة”.

ولفت فضل الله في حديث له الاثنين الى ان “هناك أسئلة كبيرة عند أهل الجنوب عن سبب التأخر في تطبيق الاتفاق وعن بطء الإجراءات الرسمية اللبنانية، وعن غياب أي تحرك رسمي على الأرض”، وتابع “هذه السياسة تزيد شكوك الناس بدولتهم من جهة وتجعلهم أكثر تمسكاً بمقاومتهم من جهة أخرى”، واضاف “نحن نعي خطورة المرحلة للاستثمار على وقائع العدوان الإسرائيلي، ولكن نعرف كيف نواجه ونتصدى لأي محاولة تهدف إلى تغيير التوازنات الداخلية أو فرض وقائع تمس بمصالح شعبنا”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال فضل الله إن “انتخاب رئيس الجمهورية هو مسؤولية اللبنانيين من خلال مجلسهم النيابي ولا يمكن لأحد في الخارج مهما مارس من ضغوط وتحت أي مسمى أو مطلب أن يفرض على الشعب اللبناني رئيساً، أو أن يملي عليهم شروطاً بشأن عملية الانتخاب، أو كيفية إدارة بلدهم”، واوضح ان “محاولة فرض رئيس من الخارج تصطدم بممانعة وطنية تحول دون مصادرة قرار اللبنانيين”.

ودعا النائب فضل الله الجميع إلى “عدم انتظار كلمة السر من الخارج، لأن السر مفضوح والكل يعلم بحقيقة التدخلات الخارجية ومحاولات الاستثمار على الوقائع التي حصلت في لبنان والمحيط من أجل تغيير التوازنات في الداخل”، ونبه من ان “هذه لعبة خطيرة ستسقط على أبواب المجلس النيابي بإرادة لبنانية حرة”، وأكد ان “التفاهمات الداخلية هي المعبر الضروري لانتخاب الرئيس، ونحن من دعاة التفاهم ورفض الإقصاء والعزل، وندعو الجميع إلى الشراكة الفعلية في بناء الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام