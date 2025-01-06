مراسل المنار: قوات العدو احتجزت 14 مزارعا في احد الحقول بين مزرعة المجيدية وبلدة وادي خنسا بينم نحو 10 سوريين  افرجت عنهم لاحقا بينما يستمر احتجاز الآخرين في المكان نفسه حيث يتم التحقيق معهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 15:04

مراسل المنار: قوات العدو احتجزت 14 مزارعا في احد الحقول بين مزرعة المجيدية وبلدة وادي خنسا بينم نحو 10 سوريين  افرجت عنهم لاحقا بينما يستمر احتجاز الآخرين في المكان نفسه حيث يتم التحقيق معهم

منذ 19 mins 6 January، 2025
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