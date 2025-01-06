وزارة الصحة بغزة:الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 49 شهيدا و75 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 13:10

وزارة الصحة بغزة:الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 49 شهيدا و75 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 6 mins 6 January، 2025
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