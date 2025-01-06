وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 45854 شهيدا و109139 جريحا منذ 458 يوما من العدوان الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 13:10

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 45854 شهيدا و109139 جريحا منذ 458 يوما من العدوان الإسرائيلي

منذ 10 mins 6 January، 2025
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