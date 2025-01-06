سرايا القدس- كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة معدة مسبقا بناقلة جند عسكرية مدرعة وحققنا اصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 11:12

سرايا القدس- كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة معدة مسبقا بناقلة جند عسكرية مدرعة وحققنا اصابات مؤكدة

منذ 8 mins 6 January، 2025
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