كتائب القسام: أوقعنا بالاشتراك مع سرايا القدس 10 جنود صهاينة بين قتيل وجريح في اشتباك غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 15:20

كتائب القسام: أوقعنا بالاشتراك مع سرايا القدس 10 جنود صهاينة بين قتيل وجريح في اشتباك غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

منذ 42 mins 5 January، 2025
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