اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي شرق الخضيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 01:28

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي شرق الخضيرة

منذ 1 ساعة 5 January، 2025
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