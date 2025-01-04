السيد فضل الله استنكر طريقة التعامل مع اللبنانيين القادمين من ايران

استنكر السيد علي فضل الله “طريقة التعامل مع اللبنانيين القادمين من الجمهورية الإسلامية الايرانية، خاصة عملية التفتيش مذلة”.

وقال السيد فضل الله في حديث له السبت “كنا وما زلنا من الداعين إلى التزام تطبيق القوانين التي تحمي سيادة الدولة وتحفظ امن المطار”. وسأل “هل هذا هو الاسلوب الافضل في تطبيق القانون وحماية السيادة؟”.

وفيما أعرب السيد فضل الله عن خشيته من ان “تكون لهذا القرار خلفيات داخلية او خاضعا لاملاءات خارجية”، حذر من “تداعيات وانعكاسات خطيرة على الداخل اللبناني من هذا السلوك غير الانساني أو القانوني”، ونبه من ان “تسيء مثل هذه التصرفات على علاقة لبنان بدول الجوار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام