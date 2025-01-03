سرايا القدس – كتيبة نابلس: أمطرنا الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مخيم بلاطة بزخات كثيفة من الرصاص وحققنا إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 07:48

سرايا القدس – كتيبة نابلس: أمطرنا الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مخيم بلاطة بزخات كثيفة من الرصاص وحققنا إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 3 January، 2025
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