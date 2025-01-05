كتائب الأنصار: بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى قصفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو فى جحر الديك جنوبي محافظة غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 10:42

كتائب الأنصار: بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى قصفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو فى جحر الديك جنوبي محافظة غزة برشقة صاروخية

منذ 2 ساعة 5 January، 2025
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