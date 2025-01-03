mtv :مولوي لـmtv أبلغنا ميقاتي عن المساعدات الإيرانيّة لإعادة الإعمار وهذا الموضوع غير متعلّق بوزارة الداخليّة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 3 2025 - 01:38

mtv :مولوي لـmtv أبلغنا ميقاتي عن المساعدات الإيرانيّة لإعادة الإعمار وهذا الموضوع غير متعلّق بوزارة الداخليّة

منذ 1 ساعة 3 January، 2025
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