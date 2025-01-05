سرايا القدس- كتيبة جنين: يتصدى مقاتلونا في سرية ميثلون لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة ويستهدفون قوات العدو والآليات بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 07:38

سرايا القدس- كتيبة جنين: يتصدى مقاتلونا في سرية ميثلون لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة ويستهدفون قوات العدو والآليات بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة

منذ 49 mins 5 January، 2025
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