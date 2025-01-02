القناة 12 العبرية: “وزير الدفاع” أخبر عائلات الأسرى أن ثمة تقدما في مفاوضات الصفقة وأن كل شيء يجري بصمت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 2 2025 - 22:32

القناة 12 العبرية: “وزير الدفاع” أخبر عائلات الأسرى أن ثمة تقدما في مفاوضات الصفقة وأن كل شيء يجري بصمت

منذ 1 ساعة 2 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة