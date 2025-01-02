المقاومة الفلسطينية تقصف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” داخل قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 21:00

المقاومة الفلسطينية تقصف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” داخل قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي في المنطقة

منذ 10 mins 2 January، 2025
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