مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة: لا ملابس ولا أغطية كافية تقي النازحين برد الشتاء و7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 07:56

مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة: لا ملابس ولا أغطية كافية تقي النازحين برد الشتاء و7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد

منذ 22 mins 2 January، 2025
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