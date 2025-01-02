قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر سياف سلمي بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 07:56

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر سياف سلمي بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية

منذ 1 ساعة 2 January، 2025
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