المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في إيلات بعد تشخيص خاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 00:04

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في إيلات بعد تشخيص خاطئ

منذ 6 mins 1 January، 2025
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