الولايات المتحدة: قتيل و7 جرحى في الانفجار الذي وقع خارج فندق ترمب في لاس فيغاس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 00:04

الولايات المتحدة: قتيل و7 جرحى في الانفجار الذي وقع خارج فندق ترمب في لاس فيغاس

منذ 30 mins 1 January، 2025
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