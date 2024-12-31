قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتهدم مباني سكنية… والمقاومة تتصدى

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بينها نابلس ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين الفلسطينيين. كما ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة أطلقت النار على محولات الكهرباء في مخيم جنين بعد ساعات من إصلاحها.

إلى ذلك، وثق مركز معلومات فلسطين (معطى)، 9 أعمال للمقاومة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز “معطى” في بيان، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وأوقعت قتيلا في صفوف الاحتلال. وتنوعت العمليات ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

أما في تطورات العدوان المتواصل على الضفة، فقد أقدمت قوات الاحتلال على هدم بعض المنازل في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة إسرائيلية ترافقها جرافة ضاحية السلام شمال شرق القدس.

#عاجل| قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/n2A0bUYGCo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 31, 2024

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، فلسطينيين من مدينة نابلس، عقب مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين تامر عجوري، والفتى عمر الكوني بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ومن محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة فتية من مخيم عقبة جبر.

وقال مدير نادي الأسير في محافظة أريحا والأغوار، عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فتية من المخيم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، هم: جميل خليفة، وبدر أبو داهوك، وعبد الرحمن إبراهيم موسى براهمة، وقصي حليلة، إضافة للشقيقين ماجد وإبراهيم عبد الله أبو عبيد.

مستوطنون يختطفون فلسطينيا وينكلون به شرق الخليل

هذا واختطف مستوطنون فلسطينيا من بلدة الشيوخ شرق الخليل، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل تركه بالقرب من أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وقال أشرف الحلايقة، إن عدداً من مستوطني مستعمرة “آسفر” المقامة على أراضي البلدة، اقتحموا محجرا في منطقة الزعفران، واحتجزوا العاملين فيه وفتشوا جوالاتهم، قبل أن يختطفوا العامل ذياب نمر عودة الحلايقة (48 عاما) ويقتادوه إلى المستوطنة المذكورة، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح، بمشاركة وتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن المستوطنين تركوا الحلايقة عند أحد الحواجز العسكرية شرق المدينة، مصابا برضوض وكدمات وجروح نازفة في مختلف أنحاء جسده، نقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى الخليل الحكومي.

المصدر: مواقع إخبارية