حمية: ملف رفع الأنقاض بسبب العدوان الاسرائيلي دخل مرحلة التنفيذ

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية “انتهى ملف رفع الأنقاض جراء العدوان الاسرائيلي كملف قانوني وتم إقرار دفتر الشروط، وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار واجتماعنا اليوم كان تقنيا”، وأضاف ان “ملف إعادة الإعمار هو ملف أساسي والجميع يوليه الاهتمام وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاني”.

كلام جمية جاء الاثنين خلال اجتماع عقده للجنة اعادة اعمار المناطق المتضررة نتيجة عدوان 2023-2024، بحضور رئيس الهيئة العليا للاغاثة بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار والاستشاري “خطيب وعلمي” واختصاصيين.

وأوضح حمية ان “ملف رفع الركام دخل في مرحلة التنفيذ والجهات المعنية سوف تعمل على تلزيم رفع الركام، حيث تم الإعلان عن جلسة فض العروض من قبل اتحاد بلديات الضاحية في 3/1/2025 ومجلس الجنوب في 13/1/2025 والهيئة العليا للإغاثة ستحدد الوقت لاحقا وفقا لدفتر الشروط الذي أقر من قبل مجلس الوزراء وفق قانون الشراء العام”.

وأشار حمية الى انه “في نهاية الإجتماعات سيتم رفع التوصيات والآلية لتحديد المساعدات التي تم بحثها اليوم الى الرئيس ميقاتي بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كامل وجزئي لتأخذ مجراها القانوني في مجلس الوزراء، كما ان الإجتماعات ستبقى مفتوحة”.

وشدد حمية على ان “الشفافية والسرعة في الإنجاز من اهم المعايير التي وضعت بدفتر الشروط، واللجنة ستتابع بالمعطيات العلمية والأطر القانونية”، وتابع “أما بالنسبة للتمويل فالرئيس ميقاتي يتابع الموضوع على كل المستويات، وفي هذا الصدد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء التواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، اضافة الى ان الدولة اللبنانية منفتحة على كل انواع المساعدات لإعادة الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام