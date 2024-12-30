كييف سحبت قوات كبيرة إلى حدود مقاطعة دنيبروبيتروفسك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 09:32

كييف سحبت قوات كبيرة إلى حدود مقاطعة دنيبروبيتروفسك

منذ 8 mins 30 December، 2024
الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني
أخبار دولية - اوكرانيا

سحب الجيش الأوكراني جزءا كبيرا من قواته إلى خط الدفاع الرئيسي الواقع عند حدود مقاطعة دنيبروبيتروفسك، جنوب – غرب مدينة كراسنوارميسك (بوكروفسك).
ونقلت وكالة “تاس” اليوم عن مصادر عسكرية قولها: “لقد سحب العدو جزءا كبيرا من قواته إلى منطقة قريبة من حدود مقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث تم رصد عمليات نقل قوات أوكرانية إلى مناطق بلدات نوفوسيرغييفكا ونوفوالكساندروفكا وناديجدينكا”.
وأوضحت المصادر أن “القوات الأوكرانية تعمل باستعجال على تحضير خطوطها ومواقعها الجديدة للأعمال الدفاعية.
والأسبوع الماضي أقر عسكريون أوكرانيون بأن قواتهم اضطرت إلى التراجع باتجاه دنيبروبتروفسك من مناطق سيطرتها في جمهورية دونيتسك الشعبية، بينما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق أن الوضع لا يزال صعبا بالنسبة للجيش الأوكراني”.

المصدر: تاس

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