فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 05:44

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 30 December، 2024
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