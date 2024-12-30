الشرطة الأسبانية توقف 7 مهربين يشتبه في أنهم قتلوا 4 مهاجرين قبل وصول قاربهم إلى أرخبيل الكناري

أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الأحد، توقيف سبعة مهربين يشتبه في أنهم قتلوا أربعة مهاجرين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل وصول قاربهم إلى جزيرة إل هييرو، في أرخبيل الكناري.

وقال الحرس المدني في بيان، إن المهربين السبعة، أوقفوا أثناء وجودهم في مركز إيواء للطوارئ في جزيرة تينيريفي، الواقعة في أرخبيل الكناري.

و أوضح الحرس المدني أن المتهمين “قادوا قاربا وصل إلى ميناء لا ريستينغا في جزيرة إل هييرو في 3 تشرين الثاني/نوفمبر وعلى متنه 207 مهاجرين، ويُشتبه في أنهم قتلوا على متنه أربعة أشخاص قبل يومين من وصولهم إلى سواحل جزر الكناري”.

وبدأت التحقيقات بعد شهادات أدلى بها ركاب القارب واصفين العبور بأنه “كابوس حقيقي”. وخلصت التحقيقات إلى أن القارب انطلق من غامبيا وتوقف في جزيرة باسول السنغالية، حيث استقله غالبية المهاجرين.

وبعد ثلاثة أيام من الإبحار، قرر ثلاثة من المهربين المسؤولين عن حفظ النظام في القارب، اتخاذ إجراءات انتقامية ضد عدد من المهاجرين.

وأفاد الحرس المدني بأن أحد الركاب “ربما تأثر بقسوة الرحلة، وتعرض لنوبة من الارتباك، ما دفع المهرّبين الثلاثة إلى تحميله مسؤولية مصاعب الرحلة، وضربه بشكل مبرح مع الذين دافعوا عنه”.

وأضاف المصدر أن المهرّبين قرروا اتخاذ اجراءات انتقامية و”قتل أربعة من المهاجرين لإخافة الباقين”. وتم التعرف على ثلاثة من الضحايا الأربع وإبلاغ أسرهم بمقتلهم.

ونقل أحد المهاجرين الواصلين إلى جزر الكناري إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بعد إصابة في الصدر قد تكون بسبب طعنة سكين، بحسب الشرطة الإسبانية.

وتعد إسبانيا إحدى بوابات الهجرة الرئيسية الثلاث إلى أوروبا، إلى جانب إيطاليا واليونان. وتواجه في الأشهر الأخيرة تسارعا صادما في وصول المهاجرين غير الشرعيين إليها، وخصوصا عبر جزر الكناري.

ومنذ بداية الأسبوع، تم إنقاذ نحو عشرة قوارب على متنها أكثر من 500 شخص في هذا الأرخبيل، حسبما أعلن الإنقاذ البحري الإسباني على منصة “اكس”.

وبحسب بيانات حكومية، وصل 43737 مهاجرا إلى جزر الكناري بين كانون الثاني/يناير ومنتصف كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بـ 36888 مهاجرا طوال العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 18,6 في المئة.

ومنذ بداية العام، دخل 60216 مهاجرا إلى إسبانيا بشكل غير قانوني من طريق البر أو البحر، وفقا للسلطات التي أحصت العديد من الوفيات أثناء عمليات العبور.

في العام 2024، قضى أكثر من 10400 مهاجر أو فقدوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، وفقا لتقرير نشرته الخميس منظمة كاميناندو فرونتراس الإسبانية غير الحكومية.

المصدر: يونيوز