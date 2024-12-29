البعريني: للذهاب إلى “جلسة ٩ كانون” بروحية إيجابية لانتاج رئيس

قال عضو تكتل “الاعتدال الوطنيّ” النائب وليد البعريني “لا بدّ من التفكير بنفس جديد وعقلية مختلفة وواعية لمقاربة المشهد والذهاب إلى جلسة ٩ كانون بروحيّة إيجابيّة لانتاج رئيس بدل روحية المماطلة أو روحية تهريب أي رئيس وإغراق البلد في ٦ سنوات من المجهول”.

ولفت البعريني في حديث له الاحد الى ان “دخول مهلة الـ60 يوما من اتفاق وقف النار نصفها الثاني وسط مماطلة إسرائيلية وتوغلات مستمرة وتهديدات بعودة الحرب، وهو أمر يجب الحذر منه”، واعتبر ان “تحوّلات المنطقة التي تفرض انعكسات معينة على الداخل اللبناني، وهي مسألة لا بدّ من ادراكها جيدا”، ورأى ان “الوضع المعيشي والاقتصادي الذي قد يكون كالجمر تحت الرماد، ويشتعل في أي لحظة، وهو شأن لا يمكن اهماله”.

وأكد البعريني “التمسك بلبنان 10452 كلم مربع وان كل الكلام عن دويلات طائفية ومذهبية وانضمامنا اليها هي اكاذيب ومحاولة تشويه صورة منطقتنا”، وذكّر “الجميع أن عكار هي خزان الجيش اللبناني المؤتمن على كل الكيان ونحن أبعد ما يكون من الطائفية ومشروع الدويلات ساقط ولا نقبل بتغيير جغرافية لبنان وهويته الوطنية والعربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام