رويترز: ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 06:34

رويترز: ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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