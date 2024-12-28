الجيش اللبناني: توغل إسرائيلي في القنطرة والطيبة-مرجعيون وحرق منازل

أشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت الى تواصل الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية عبر توغل للقوات المعادية حصلت في منطقتَي القنطرة والطيبة – مرجعيون جنوب لبنان.

وقال البيان “في سياق خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان ومواطنيه، توغلت قوات معادية بتاريخ 28/ 12/ 2024 في منطقتَي القنطرة والطيبة – مرجعيون، وأقدمت على حرق عدد من المنازل”.

وتابع البيان ان “دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل توجهت إلى موقع التوغل لمتابعة الوضع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما بدأت القوات المعادية الانسحاب من المنطقتَين”، واضاف “يعمل الجيش على فتح طرق كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام