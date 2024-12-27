وكالة شهاب:350 شخصا يتواجدون داخل مستشفى كمال عدوان من بينهم 75 مصابا ومريضا بالإضافة إلى مرافقيهم و180 من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى المختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 08:14

وكالة شهاب:350 شخصا يتواجدون داخل مستشفى كمال عدوان من بينهم 75 مصابا ومريضا بالإضافة إلى مرافقيهم و180 من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى المختلفة

منذ 11 mins 27 December، 2024
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