الوكالة الوطنية للاعلام: غارات جوية صهيونية استهدفت 3 مواقع في جرود قوسايا في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 08:14

الوكالة الوطنية للاعلام: غارات جوية صهيونية استهدفت 3 مواقع في جرود قوسايا في البقاع

منذ 23 mins 27 December، 2024
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