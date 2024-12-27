“الجيش الإسرائيلي” يعلن مقتل ضابطين وإصابة جنود آخرين في معارك شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2024 - 02:04

“الجيش الإسرائيلي” يعلن مقتل ضابطين وإصابة جنود آخرين في معارك شمالي قطاع غزة

منذ 49 mins 27 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة