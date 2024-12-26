مجاهدو القسام تمكنوا من استهداف قوة هندسية صهيونية بقذيفة “TBG” خلال تقدمها لنسف عدد من المنازل غرب مخيم جباليا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 18:20

مجاهدو القسام تمكنوا من استهداف قوة هندسية صهيونية بقذيفة “TBG” خلال تقدمها لنسف عدد من المنازل غرب مخيم جباليا شمال القطاع

منذ 36 mins 26 December، 2024
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