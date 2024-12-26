موقع “والاه” العبري: وجّه رئيس الأركان القوات الجوية بتحديث قدراتها في الكشف والإنذار ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة من اليمن عقب التخوف من رد فعل واسع من الحوثيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 18:20

موقع “والاه” العبري: وجّه رئيس الأركان القوات الجوية بتحديث قدراتها في الكشف والإنذار ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة من اليمن عقب التخوف من رد فعل واسع من الحوثيين

منذ 37 mins 26 December، 2024
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