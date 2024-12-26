وسائل اعلام يمنية: العدو الإسرائيلي يستهدف محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء رأس عيسى النفطي بسلسلة غارات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 18:20

وسائل اعلام يمنية: العدو الإسرائيلي يستهدف محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء رأس عيسى النفطي بسلسلة غارات

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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