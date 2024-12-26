القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: الجيش يرفع مستوى التأهب تحسبا لرد محتمل من الحوثيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 18:20

القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: الجيش يرفع مستوى التأهب تحسبا لرد محتمل من الحوثيين

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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