علّق وزير العمل مصطفى بيرم على توغل قوات الاحتلال في وادي الحجير: “عبرة تاريخية وإستنتاج حتمي بأن الخيار والحل الوحيد فقط وفقط المقاومة وفشل ذريع لكل الحلول الأخرى” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2024 - 10:36

علّق وزير العمل مصطفى بيرم على توغل قوات الاحتلال في وادي الحجير: “عبرة تاريخية وإستنتاج حتمي بأن الخيار والحل الوحيد فقط وفقط المقاومة وفشل ذريع لكل الحلول الأخرى”

منذ 7 mins 26 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة