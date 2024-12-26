إطلاق نار كثيف من قبل الآليات في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2024 - 05:58

إطلاق نار كثيف من قبل الآليات في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 18 mins 26 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة