اعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 05:10

اعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط “إسرائيل”

منذ 47 mins 25 December، 2024
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