غارة من الطيران الحربي المعادي استهدفت منطقة البقاع قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 03:38

غارة من الطيران الحربي المعادي استهدفت منطقة البقاع قبل قليل

منذ 9 mins 25 December، 2024
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