آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة على بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 02:06

آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة على بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

منذ 15 mins 25 December، 2024
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