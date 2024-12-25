قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 02:06

قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 54 mins 25 December، 2024
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